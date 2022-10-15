Подросток погиб в ДТП под Тверью

Подросток погиб в результате аварии в Ржевском районе Тверской области. Об этом в субботу, 15 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел в ночь на субботу на 6-м км дороги Ржев – Сухуши.

По предварительной информации, 16-летний водитель ВАЗ-2107 съехал с проезжей части. Другие детали не уточняются. В результате погиб 16-летний пассажир автомобиля. Сам водитель получил травмы.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трех легковых автомобилей в Якутии. Травмы получила 10-летняя пассажирка одной из иномарок.