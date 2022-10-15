Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей
Происшествия
В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы при обстреле ВСУ
Происшествия
В Санкт-Петербурге женщина насмерть сбила мальчика на самокате
Общество
Разоблачивший Чикатило следователь допустил нераскрытые убийства маньяка
Общество
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
Мир
Путин выразил соболезнования Эрдогану после взрыва на шахте на севере Турции
Происшествия
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Мир
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Мир
Москва заявила о поражении НАТО на Украине в связи с крахом «анти-России»
Мир
Экс-глава минфина Великобритании допустил отставку Трасс через несколько недель
Мир
Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink
Мир
В энергопалате Африки заявили о желании наращивать сотрудничество с Россией

Почти 3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Коми за сезон

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Коми в 2022 году за сезон в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 2982 человека, из которых 455 — дети. Об этом в субботу, 15 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Показатель не превышает среднемноголетних значений. Для сравнения, в 2021 году число местных жителей, пострадавших от укусов, составило 2955.

«Факты присасывания регистрировались во всех муниципальных образованиях республики за исключением городов Воркута, Инта, Усинск, Ижемский и Усть-Цилемский районы. Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Сыктывкаре, Прилузском, Сысольском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Сыктывдинском и Княжпогостском районах», — говорится в сообщении.

С начала сезона в республике исследовали 1787 клещей. В 8% случаев был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 87,7% — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 4,3% — возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

В конце сентября сообщалось, что в Томской области за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратилось больше 19 тыс. человек. У 43 пациентов диагностировали клещевой энцефалит.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022