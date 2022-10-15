Почти 3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Коми за сезон

В Республике Коми в 2022 году за сезон в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 2982 человека, из которых 455 — дети. Об этом в субботу, 15 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Показатель не превышает среднемноголетних значений. Для сравнения, в 2021 году число местных жителей, пострадавших от укусов, составило 2955.

«Факты присасывания регистрировались во всех муниципальных образованиях республики за исключением городов Воркута, Инта, Усинск, Ижемский и Усть-Цилемский районы. Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Сыктывкаре, Прилузском, Сысольском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Сыктывдинском и Княжпогостском районах», — говорится в сообщении.

С начала сезона в республике исследовали 1787 клещей. В 8% случаев был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 87,7% — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 4,3% — возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

В конце сентября сообщалось, что в Томской области за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратилось больше 19 тыс. человек. У 43 пациентов диагностировали клещевой энцефалит.