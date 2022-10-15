Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей
Происшествия
В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы при обстреле ВСУ
Происшествия
В Санкт-Петербурге женщина насмерть сбила мальчика на самокате
Общество
Разоблачивший Чикатило следователь допустил нераскрытые убийства маньяка
Общество
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
Мир
Путин выразил соболезнования Эрдогану после взрыва на шахте на севере Турции
Происшествия
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Мир
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Мир
Москва заявила о поражении НАТО на Украине в связи с крахом «анти-России»
Мир
Экс-глава минфина Великобритании допустил отставку Трасс через несколько недель
Мир
Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink
Мир
В энергопалате Африки заявили о желании наращивать сотрудничество с Россией

Картина художника Рихтера продана на аукционе более чем за $20 млн

0
Выделить главное
вкл
выкл

Картина немецкого живописца Герхарда Рихтера «192 цвета» продана более чем за $20 млн. Торги прошли в аукционном доме Sotheby's в Лондоне, передает телеканал «Известия». Художник создал картину в 1966 году. «192 цвета» — первое легендарное абстрактное полотно Рихтера. Работа легла в основу знаменитого витража в Кельнском соборе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022