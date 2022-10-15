Картина художника Рихтера продана на аукционе более чем за $20 млн
Картина немецкого живописца Герхарда Рихтера «192 цвета» продана более чем за $20 млн. Торги прошли в аукционном доме Sotheby's в Лондоне, передает телеканал «Известия». Художник создал картину в 1966 году. «192 цвета» — первое легендарное абстрактное полотно Рихтера. Работа легла в основу знаменитого витража в Кельнском соборе.
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