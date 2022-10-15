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Москва заявила о поражении НАТО на Украине в связи с крахом «анти-России»

Замглавы МИД РФ Грушко: поражение НАТО на Украине связано с крахом проекта «анти-Россия»
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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НАТО уже потерпело поражение на Украине, которое, в свою очередь, связано с крахом проекта Запада «анти-Россия». Об этом в субботу, 15 октября, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко.

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«НАТО уже потерпело поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в «анти-Россию», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Грушко отреагировал на высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга от 11 октября о том, что поражение украинской стороны станет поражением НАТО.

Днем ранее после ударов ВС РФ по Украине Столтенберг заверил министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева «столько, сколько потребуется».

5 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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