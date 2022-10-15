Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей
Происшествия
В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы при обстреле ВСУ
Происшествия
В Санкт-Петербурге женщина насмерть сбила мальчика на самокате
Общество
Разоблачивший Чикатило следователь допустил нераскрытые убийства маньяка
Общество
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
Мир
Саудовская Аравия выделила $400 млн на гуманитарную помощь Украине
Мир
ВСУ бросили списки учившихся в ФРГ солдат при отступлении под Херсоном
Общество
Центр «Тигр» согласился принять найденных в Москве краснокнижных котов
Мир
Маск заявил о способности РФ уничтожить США и Европу ядерным ударом за полчаса
Мир
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Мир
Между Польшей и Израилем разразился дипломатический скандал
Туризм
В Турции заявили о запуске непрямых рейсов из России на север Кипра

Байдену сделали скидку на кесадилью с курицей в Tacos в Лос-Анджелесе

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американскому президенту Джо Байдену сделали скидку на кесадилью с курицей в Tacos в Лос-Анджелесе. Соответствующее видео опубликовала газета New York Post в пятницу, 14 октября.

Покупая еду, он отмахнулся от вопроса журналистов о бензине по $7 за галлон в Калифорнии, пояснив, что «так было всегда», добавило издание. «Отчет по инфляции вышел. Вы видели цены на бензин здесь, в Лос-Анджелесе? Это почти $7 за галлон», — подчеркнул американский лидер, оплачивая покупку.

Ранее Байден смутил девочку, посоветовав ей не вступать в серьезные отношения до 30-летия. На кадрах видно, как Байден кладет руку на плечо ребенку и обращается к ней.

18 июня Daily Mail сообщила о падении Байдена с велосипеда во время велопрогулки. Президент США катался с группой людей, неподалеку стояли журналисты. Незадолго до падения политик подъехал к репортерам поздороваться и помахал им рукой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022