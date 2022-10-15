Американскому президенту Джо Байдену сделали скидку на кесадилью с курицей в Tacos в Лос-Анджелесе. Соответствующее видео опубликовала газета New York Post в пятницу, 14 октября.

Покупая еду, он отмахнулся от вопроса журналистов о бензине по $7 за галлон в Калифорнии, пояснив, что «так было всегда», добавило издание. «Отчет по инфляции вышел. Вы видели цены на бензин здесь, в Лос-Анджелесе? Это почти $7 за галлон», — подчеркнул американский лидер, оплачивая покупку.

Ранее Байден смутил девочку, посоветовав ей не вступать в серьезные отношения до 30-летия. На кадрах видно, как Байден кладет руку на плечо ребенку и обращается к ней.

18 июня Daily Mail сообщила о падении Байдена с велосипеда во время велопрогулки. Президент США катался с группой людей, неподалеку стояли журналисты. Незадолго до падения политик подъехал к репортерам поздороваться и помахал им рукой.