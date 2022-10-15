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На юге Аргентины обнаружены останки еще 12 гладких китов

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Останки еще 12 гладких китов обнаружили на юге Аргентины. Ранее сообщали о находке 18 погибших морских млекопитающих. Точная причина смерти животных не сообщается. По одной из версий, виной стал красный прилив. Это феномен, который сопровождается обильным цветением токсичных водорослей. По данным исследователей, из всех 30 китов четверо были молодыми особями. Первое мертвое морское млекопитающее обнаружили 24 сентября на полуострове Вальдес. Туда животные приплывают для размножения, передает телеканал «Известия». Специалисты отмечают, что ведут подсчет только выброшенных на берег туш. Поэтому число погибших китов может быть больше.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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