На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня утром на 6-м км автодороги Красноярск – Железногорск.

В результате произошедшего пострадал 45-летний водитель Toyota. Он​ был доставлен в медицинское учреждение.

В ГУ МВД пояснили, что в месте ДТП отмечаются неблагоприятные погодные условия: туман, а также образование на дорожном полотне микропленки льда, которая незаметна, но неблагоприятно влияет на сцепление автошин с дорогой.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

13 октября в Шебалинском районе Республики Алтай в результате столкновения легковых иномарок пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Госпитализация им не потребовалась. По предварительной информации, 65-летний житель Красноярского края за рулем Subaru Forester не уступил Toyota Rav4 под управлением 25-летнего жителя Улаганского района Алтая.

В отношении водителя Subaru возбуждено дело об административном правонарушении.