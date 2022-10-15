В Санкт-Петербурге женщина насмерть сбила мальчика на самокате

В Санкт-Петербурге 59-летняя женщина на Hyundai Solaris насмерть сбила 11-летнего мальчика на электросамокате. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером в четверг, 13 октября, ребенок переезжал на нем дорогу в зоне нерегулируемого перекрестка. ДТП произошло на Кондратьевском проспекте.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, на следующий день он скончался. Возбуждено уголовное дело.

9 октября стало известно о ДТП с самокатчиком в Москве. Он пересекал пешеходный переход на самокате. После столкновения водитель самоката отлетел на несколько метров.