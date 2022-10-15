Разоблачивший Чикатило следователь допустил нераскрытые убийства маньяка

У советского серийного убийцы Андрея Чикатило могли остаться нераскрытые преступления. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Исса Костоев.

Именно следственной группе Костоева удалось задержать маньяка.

«Мне кажется, он выдал нам всё, что помнил. Но теоретически я могу допустить, что один-два трупа у него могли остаться — скорее всего, в Шахтах. Там у Чикатило было больше всего убийств, и местную милицию на особый контроль взяли в Москве», — рассказал следователь «Ленте.ру».

По его словам, на рубеже 80–90-х годов шахтинские милиционеры старались избавляться от всех безвестных останков.

Поимка Чикатило стала последним делом в практике Костоева. В 2019 году следователь поделился подробностями об убийце. По словам Костоева, разговорить маньяка было сложно, поскольку против него не было веских улик. Однако правоохранитель выяснил, что Чикатило был в командировках в тех местах, где были совершены убийства. Этим фактом Костоев поставил ему мат, «и тогда Чикатило заговорил».

Всего следствию удалось доказать 53 совершенных Чикатило убийства с 1978 по 1990 год. Сам преступник сознался в 56 убийствах.

Чикатило поймали в ноябре 1990 года, суд над ним начался 14 апреля 1992 года, в октябре маньяк был приговорен к смертной казни. В феврале 1994 года Чикатило расстреляли. Он был похоронен под номером в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.