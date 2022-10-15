Между Польшей и Израилем разразился дипломатический скандал

Польское министерство иностранных дел вызвало посла Израиля в Варшаве Якова Ливне из-за его высказывания о том, что израильские организованные группы не могут посещать Польшу по причине проблем с безопасностью, вызванных решениями польского МИДа.

«Жаль, что посол Яков Ливне решил общаться с польским МИДом посредством СМИ и публичных выступлений, да еще и вводя в заблуждение общественное мнение относительно причин, по которым поездки не осуществляются», — приводит ТАСС речь заместителя главы МИД Польши Павла Яблоньского в пятницу, 14 октября.

Ливне будет вызван в министерство в понедельник, 17 октября.

Сожаление по поводу поездок в Польшу израильской молодежи Ливне выразил 13 октября в ходе памятной церемонии по случаю 79-й годовщины восстания в концлагере Собибор.

Яблоньский ответил на это тем, что Польша в любой момент готова начать принимать группы из Израиля, но без вооруженной охраны.

В августе прошлого года поверенный в делах Израиля в Варшаве получил предписание от МИДа страны немедленно вернуться домой для «бессрочных консультаций». Причиной отзыва стало подписание польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство, ограничивающих права уцелевших в холокосте на реституцию отнятого у них имущества.