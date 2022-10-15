«РИА Новости»: пленный майор сообщил о мародерствах ВСУ в Мариуполе с символикой армии РФ

Служащие вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались мародерством в Мариуполе, выдавая себя за российских солдат. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил «РИА Новости» пленный замкомандира батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.

По его словам, боевики объединялись в группы по 10–12 человек, надевали на себя символику ВС РФ и выходили к мирному населению с целью дестабилизировать, вызвать панику и присвоить себе имущество. Батальон Мищенко располагался в отдалении от Мариуполя, однако подобные вылазки совершались регулярно.

Пленный добавил, что его сослуживцы возвращались на позиции с сигаретами и едой, которых не могло быть в местах их базирования на заводах.

Мищенко признался, что помимо прочего бойцы ВСУ нередко расстреливали подвальные помещения из РПГ и забрасывали внутрь гранаты, аргументируя это нежеланием столкнуться с противником. При этом они не проверяли, находятся ли там гражданские.

Ранее, 5 октября, экс-уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ее рассказы о якобы реальных «зверствах» со стороны военнослужащих РФ повлияли на решение ряда стран предоставить военную помощь Украине.

До этого, в августе, бывшие солдаты вооруженных сил США, ранее прибывшие на Украину в качестве наемников, сообщили о мародерстве и тотальной коррупции в рядах ВСУ.

Кроме того, в мае пленный боец рассказал, что украинская армия обстреливает своих солдат и мирных жителей, а командиры запугивают резервистов издевательствами со стороны российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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