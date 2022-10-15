ВСУ бросили списки учившихся в ФРГ солдат при отступлении под Херсоном

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отступления на херсонском направлении бросили списки с информацией о бойцах, которые проходили обучение в Германии. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что речь идет о 53-й бригаде. В документах заключалась информация по штатным должностям личного состава, включая их звания и военно-учетные специальности.

«Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили», — рассказал сотрудник российских силовых структур.

Он уточнил, что бригада, которая работала на херсонском направлении, направляла летом бойцов для обучения на территории ФРГ.

Ранее, 12 октября, стало известно, что послы Евросоюза (ЕС) согласовали проведение масштабных тренировочных мероприятий для украинских солдат, обучение пройдут не менее 15 тыс. человек. Соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров миссии в каждой стране — члене ЕС для проведения обучения.

До этого, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с 17 октября Евросоюз намерен запустить тренировочную миссию для ВСУ.

В конце сентября газета Le Monde сообщала, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше.

22 августа сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, в свою очередь, что решение ЕС создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией. Политик напомнил, что таким же образом в мае 1959 года США оказались втянуты во вьетнамскую войну. Тогда тихоокеанское командование вооруженных сил США начало направлять во Вьетнам своих военных советников, что впоследствии вылилось в официальный ввод войск в эту юго-восточную страну.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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