Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
Мир
Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции выросло до 28
Армия
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
Наука
Президент Швейцарии указал на абсурдность санкций в сфере науки
Общество
Попова заявила о первом случае гриппа H3N2 за осень в России
Мир
Саудовская Аравия выделила $400 млн на гуманитарную помощь Украине
Мир
ВСУ бросили списки учившихся в ФРГ солдат при отступлении под Херсоном
Общество
Центр «Тигр» согласился принять найденных в Москве краснокнижных котов
Мир
Маск заявил о способности РФ уничтожить США и Европу ядерным ударом за полчаса
Мир
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Мир
Между Польшей и Израилем разразился дипломатический скандал
Туризм
В Турции заявили о запуске непрямых рейсов из России на север Кипра
Сюжет:

ВСУ бросили списки учившихся в ФРГ солдат при отступлении под Херсоном

Командиры ВСУ под Херсоном оставили списки военнослужащих 53-й бригады, обучавшихся в ФРГ
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отступления на херсонском направлении бросили списки с информацией о бойцах, которые проходили обучение в Германии. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает «РИА Новости».

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

Отмечается, что речь идет о 53-й бригаде. В документах заключалась информация по штатным должностям личного состава, включая их звания и военно-учетные специальности.

«Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили», — рассказал сотрудник российских силовых структур.

Он уточнил, что бригада, которая работала на херсонском направлении, направляла летом бойцов для обучения на территории ФРГ.

Ранее, 12 октября, стало известно, что послы Евросоюза (ЕС) согласовали проведение масштабных тренировочных мероприятий для украинских солдат, обучение пройдут не менее 15 тыс. человек. Соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров миссии в каждой стране — члене ЕС для проведения обучения.

До этого, 5 октября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что с 17 октября Евросоюз намерен запустить тренировочную миссию для ВСУ.

В конце сентября газета Le Monde сообщала, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше.

22 августа сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, в свою очередь, что решение ЕС создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к прямому столкновению с Россией. Политик напомнил, что таким же образом в мае 1959 года США оказались втянуты во вьетнамскую войну. Тогда тихоокеанское командование вооруженных сил США начало направлять во Вьетнам своих военных советников, что впоследствии вылилось в официальный ввод войск в эту юго-восточную страну.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022