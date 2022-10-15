Число погибших при взрыве на угольной шахте в Турции выросло до 28
Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в турецком городе Амасре в провинции Бартын выросло до 28, уведомил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.
«Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28», — сообщил он в Twitter.
Как уточнил Коджа, в больницах находятся 11 пострадавших.
Ранее он сообщал о 22 погибших.
Взрыв на угольной шахте в городе Амасре в провинции Бартын прогремел в пятницу, 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр Амасры Реджаи Чакыр сказал журналистам, что, по предварительной информации, в шахте взорвался метан.
Ожидается, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приедет на место взрыва на шахте в субботу, 15 октября. Он отправится в Бартын для координации спасательных работ.