Центр «Тигр» согласился принять найденных в Москве краснокнижных котов

Межрегиональная общественная организация (МРОО) центр «Тигр» согласился позаботиться о трех дальневосточных лесных котах, которых обнаружили в московской квартире. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил «РИА Новости» руководитель центра Виктор Кузьменко.

«Без всяких проблем можем принять их, если это действительно дальневосточные лесные коты, если они чистокровные», — подтвердил он.

Ранее, 13 октября, столичная прокуратура начала проверку по факту обнаружения в одной из квартир трех амурских (дальневосточных) лесных котов. По итогам контрольных мероприятий будут приняты меры реагирования.

Согласно имеющейся информации, хозяйка животных не смогла представить документы, которые подтвердили бы право собственности и законность домашнего содержания краснокнижных котов.

Двух самок и самца изъяли, в настоящее время они содержатся в центре передержки, где для них созданы все необходимые условия.

Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. В 2015 году численность вида ограничивалась несколькими тысячами животных. Популяция находится под угрозой исчезновения из-за природных катаклизмов и деятельности браконьеров. Естественной средой обитания этих хищников являются прибрежные зоны Японского моря и бассейн реки Амур.

12 октября венценосного голубя, изъятого у контрабандистов, приютили в Московском зоопарке. Голубя обнаружили в окрестностях Волгограда в микроавтобусе контрабандистов.

Венценосные голуби являются эндемиками Новой Гвинеи. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Птицы имеют лазурно-голубое оперение и «корону» на голове. Вес их достигает 2,5 кг, длина тела составляет порядка 80 см. Эти голуби не мигрируют, а всегда живут на западе Тихого океана.