СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине

Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом 15 октября сообщил украинский телеканал «Пятый».

«Воздушная тревога звучит по всей Украине», — говорится в Telegram-канале.

Так, в Киевской городской администрации сообщили, что в городе объявлена воздушная тревога.

Также сообщения о воздушной тревоге появились в официальных Telegram-каналах администраций Волынской, Ровненской и Тернопольской областей на западе страны, Одесской и Николаевской областей на юге, а также в Полтавской и Сумской областях.

Ранее, 13 октября, украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве. Аналогичная ситуация, по данным региональных властей, сложилась в Одесской и Николаевской областях.

В тот же день воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Тогда же в Киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.

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