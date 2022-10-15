СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
Воздушная тревога звучит по всей Украине. Об этом 15 октября сообщил украинский телеканал «Пятый».
«Воздушная тревога звучит по всей Украине», — говорится в Telegram-канале.
Так, в Киевской городской администрации сообщили, что в городе объявлена воздушная тревога.
Также сообщения о воздушной тревоге появились в официальных Telegram-каналах администраций Волынской, Ровненской и Тернопольской областей на западе страны, Одесской и Николаевской областей на юге, а также в Полтавской и Сумской областях.
Ранее, 13 октября, украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве. Аналогичная ситуация, по данным региональных властей, сложилась в Одесской и Николаевской областях.
В тот же день воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Тогда же в Киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.
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