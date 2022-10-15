Президент Швейцарии указал на абсурдность санкций в сфере науки

Санкции в научно-исследовательской сфере абсурдны по своей сути. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе саммита GESDA в Женеве.

«Ни одна война в прошлом не смогла остановить человеческий интеллект и исследования будущего. Я считаю, что этот вопрос даже не возникает», — сказал он в ответ на вопрос агентства «РИА Новости».

По словам швейцарского лидера, международное сотрудничество ученых находится вне политики и не зависит от происходящих в мире конфликтов. Он призвал защищать эти фундаментальные связи в будущем.

Ранее, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что без России странам будет трудно развивать проекты, особенно в науке.

До этого, 12 мая, специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл заявил, что санкции, введенные против России в научной сфере, грозят войной между Москвой и Западом.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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