Молодого медведя заметили в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловск-Камчатский забрел молодой медведь. В случае, если хищник не вернется в лес, его отстрелят. Об этом в субботу, 15 октября, сообщило агентство «Кам 24».

По словам очевидцев, медведя видели на улицах Батарейной, Кроноцкой, Академика Королева. Также его заметили на старом кладбище в районе УМВД. Как отметили местные жители, хищник сравнительно небольшой, в возрасте 4–5 лет.

В Единой дежурной диспетчерской службе Петропавловска заявили, что медведя уже ищут охотники и сотрудники полиции.

Сообщается, что только в сентябре было зафиксировано 24 случая выхода медведей в города и поселки. Как отметило агентство, чтобы контролировать ситуацию, власти создали оперативные бригады из охотников.

Ранее, 5 октября, медведь появился в садовом товариществе на Камчатке. Хищник был потенциально опасен. Медведь был ранен, и охотоведам пришлось его ликвидировать.

До этого, 22 сентября сообщалось, что медведица напала на жителя Приморского края. Сам мужчина рассказал, что хотел собрать шишки в лесу, когда навстречу ему вышла медведица с пятью медвежатами. Хищница набросилась на него, поскольку сработал инстинкт по защите потомства.