Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут в Европе с 17 по 30 октября

Североатлантический альянс проведет плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» с 17 по 30 октября. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе НАТО.

Отмечается, что в учениях примут участие 14 стран, до 60 военных самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, которые будут кружить над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября.

«Учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинными, повторяющимися учениями и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями», — говорится в заявлении.

Как уточнили в НАТО, учебные полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

Также в заявлении НАТО указывалось, что боевое оружие в плановых ядерных учениях «Стойкий полдень» использоваться не будет.

Ранее, 1 октября, стартовали двусторонние учения «Стойкий полдень» с участием военно-морских кораблей Японии и США.

Как заявил позже, 14 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ядерные учения НАТО и Японии у дальневосточных границ России не являются чрезвычайным событием. В ходе этих учений происходит отработка ядерного компонента, что является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, так как к учебно-тренировочной деятельности привлекается персонал неядерных стран, подчеркнул он.