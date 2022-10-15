Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в течение двух недель завершатся

Частичная мобилизация будет завершена в течение ближайших двух недель. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции в Астане 14 октября.

Как отметил глава государства, уже 222 тыс. служащих из заявленных 300 тыс. были направлены в воинские части. Он также добавил, что Министерство обороны не направляло запросов на увеличение масштабов призывных мероприятий.

Говоря о причинах объявления мобилизации, Путин объяснил, что протяженность линии соприкосновения превышает тысячу километров и защищать ее исключительно силами контрактников невозможно.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента о сроках мобилизации. Он подтвердил, что в настоящий момент нет необходимости продолжать направлять в зону СВО резервистов и добровольцев.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал российский лидер. Он пояснил, что такое решение обусловлено необходимостью защитить суверенитет и территориальную целостность страны.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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