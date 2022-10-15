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Юрист призвала проверять лицевой счет на ошибки в пенсионных начислениях

Доцент ВШЭ Дзгоева призвала проверять ИЛС, чтобы избежать ошибок пенсионных начислений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ошибка работодателя или технический сбой могут стать причиной неправильного расчета пенсии. О том, как это исправить, 15 октября рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

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В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, что для своевременного обнаружения нестыковки необходимо проверять свой индивидуальный лицевой счет (ИЛС). Как отметила юрист, именно на нем хранится вся информация о пенсионных правах и накоплениях.

Дзгоева рассказала, что с помощью ИЛС Пенсионный фонд определяет, кому какую пенсию платить. У каждого индивидуального счета есть уникальный страховой номер — СНИЛС. Также, по словам юриста, ИЛС полагается гражданам не только РФ, но и других государств, а также лицам без гражданства, которые проживают на территории России.

Как подчеркнула эксперт, запросить выписку со своего ИЛС может любой человек. Она понадобится и для того, чтобы проверить учтенный стаж, сведения о накопительной части пенсии, пенсионные баллы. Так можно найти и оперативно исправить ошибки, чтобы в будущем воспользоваться пенсионными правами в полном объеме, добавила Дзгоева.

Самый простой способ получить выписку с ИЛС — заказать ее через портал «Госуслуги» или сайт Пенсионного фонда России (ПФР). Запрос формируется автоматически, никаких заявлений заполнять не нужно. Также можно получить выписку, лично обратившись в МФЦ или любое отделение ПФР вне зависимости от места прописки. Кроме того, ее можно заказать через «Почту России». Рекомендуется отправлять запрос в Пенсионный фонд заказным письмом.

Юрист отметила, что в выписке довольно много информации. По ее словам, стоит сначала проверить, верно ли в ИЛС указан вариант формирования будущей пенсии — страховая и накопительная одновременно или только страховая.

Дзгоева уточнила, что последний вариант касается людей, рожденных до 1967 года, а также тех, кто родился позже, но не обращался с заявлением на формирование накопительной части пенсии.

Для первой категории есть исключение: мужчины, рожденные в период с 1953 по 1966 год, и женщины 1957–1966 года рождения, за которых в период с 2002 по 2004 год работодатель уплачивал страховые взносы на накопительную часть пенсии.

Если человек формирует и накопительную, и страховую пенсию и при этом накопительная часть находится в государственной управляющей компании, то в выписке будет полная информация о сумме накоплений с учетом инвестирования.

Если же накопительная пенсия передана в управление негосударственному фонду, этих сведений в выписке не будет.

«Также можно проверить количество пенсионных баллов и учтенный трудовой стаж. Сравните сведения в выписке и трудовой книжке. Сверьте размер вознаграждения, который вы получали от работодателей, со сведениями в выписке. Если суммы совпадают, то убедитесь, что ваши пенсионные баллы правильно рассчитаны. Формулу можно найти в свободном доступе в Сети с учетом всех коэффициентов», — сказала Дзгоева.

При обнаружении ошибки в ИЛС нужно обратиться в ПФР с заявлением о внесении уточнений, которое можно подать лично в любом отделении, а также на сайте Пенсионного фонда или по почте. Уточняется, что в некоторых случаях потребуется приложить документы, которые подтверждают недостоверность сведений.

ПФР должен провести проверку и сообщить о результатах в течение 10 рабочих дней после получения заявления. Однако срок может быть продлен, если Пенсионному фонду придется запрашивать недостающие документы в других госорганах. В таком случае ПФР может даже приостановить рассмотрение заявления на срок до трех месяцев.

Поэтому юрист порекомендовала подкреплять заявление подтверждающими документами, даже если они не являются обязательными.

Ранее, 9 октября, Дзгоева рассказала, как россияне могут получать пенсионные выплаты не работая. По ее словам, такая возможность появляется в периоды, когда человек не работает по уважительной причине, которую государство считает социально важной.

До этого, 5 октября, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о необходимости возвращать «лишнюю» пенсию, под которой имеются в виду необоснованные дополнительные выплаты. Получать их можно на определенных условиях и проживая на льготной территории.

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