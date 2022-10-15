Украинский беженец рассказал о трудностях после переезда в Канаду

Украинский беженец Зограб Демергян столкнулся с непредвиденными трудностями после переезда в Канаду. Своими переживаниями он поделился с телерадиокомпанией CBC.

Демергян покинул Украину в начале года, забрав с собой жену, пасынка и собаку. В середине сентября семья обосновалась в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Будучи специалистом в сфере IT, мужчина рассчитывал быстро найти работу и приступить к поиску собственного жилья.

Надежды не оправдались: спустя почти месяц Зограб так и не сумел трудоустроиться, а о переезде из временного жилья, предоставленного Ассоциацией новых канадцев (ANC), и речи быть не может.

«Мы сидим в отеле и просто смотрим друг на друга. Каждый день я занимаюсь тем, что провожу по 12 часов за своим ноутбуком в поисках работы», — признался украинец.

По словам Демергяна, к решению о переезде его подтолкнули обещания местного правительства оказать беженцам необходимую поддержку и помочь с трудоустройством. Ситуация осложняется тем, что мужчина взял кредит на €1000 для смены жительства. Первый платеж должен быть осуществлен уже на этой неделе, однако без источника дохода будет сложно рассчитаться.

«Я не прошу бесплатное жилье или денег даром. Всё, что мне нужно, это работа, которая будет оплачиваться <...> Мы хотим строить свое будущее здесь. Мы готовы создавать что-то новое, даже если придется начинать с нуля», — сказал Демергян.

23 сентября сообщалось, что более 80% граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну, хотят вернуться на родину. Однако только 13% готовы сделать это в ближайшее время. Основной причиной являются трудности с поиском работы: лишь немногие смогли трудоустроиться на новом месте. Беженцы отмечают, что им необходимы языковые курсы и поддержка для официального признания их профессиональной квалификации.

Ранее, 3 сентября, украинская семья, переехавшая в Канаду после начала российской специальной операции, пожаловалась на дорогую жизнь в стране. Кроме того, по словам беженцев, освоиться в совершенно новой обстановке оказалось непросто — они отметили, что активно ищут работу, чтобы оплатить все расходы. Их цель — переехать из принимающего дома и открыть свое дело.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.