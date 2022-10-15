Мобилизованные артиллеристы провели учебные стрельбы из САУ «Гвоздика»

На полигоне отдельной бригады морской пехоты Северного флота прошли практические занятия по применению артиллерии с мобилизованными военнослужащими. Минобороны показало кадры учебных стрельб из самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика».

Подготовка мобилизованных военнослужащих организована на нескольких учебных точках с обучением ведения стрельбы с максимальной эффективностью как с закрытых огневых позиций, так и с открытых.

«Проводится обучение работе с беспилотными летательными аппаратами коптерного типа, предназначенных для разведки местности, для вскрытия переднего края перемещений и подготовки к каким-либо активным действиям. В дальнейшем данные расчеты будут вскрывать местоположение противника, определять координаты и передавать информацию артиллерийской батарее», — рассказал помощник начальника боевой подготовки Денис.

Помимо артиллерийской подготовки с военнослужащими также проводятся практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, огневой подготовке и вождению боевых машин.

«Люди приехали все с осознанием того, куда они ехали, они понимают, что их ждет, для чего всё это нужно. Несмотря на то, что некоторые впервые работают на артиллерийских орудиях, они совершенствуют быстро свои навыки из-за желания заниматься», — старший офицер батареи Валентин.

Как отмечают сами военнослужащие, проходящие интенсивную подготовку, боевые офицеры передают им свой опыт и знания в простой и доходчивой форме, что позволяет в короткий срок и с хорошим качеством освоить вверенную технику и вооружение.

«Первый раз мы стреляли из «Рапир» 105 мм. Ощущения были зашкаливающие. Мы здесь с республики Коми, нас оттуда очень много», — поделился один из мобилизованных.

Все мобилизованные военнослужащие обеспечены обмундированием, индивидуальными средствами бронезащиты, личным стрелковым оружием, необходимой экипировкой, добавили в Минобороны.

Ранее, 13 октября, Минобороны России показало кадры подготовки мобилизованных на полигоне «Головеньки» в Московской области. Отмечалось, что особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого новобранца, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки.

Также в этот день стало известно, что призванные в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации по защите населения Донбасса приступили к боевой подготовке на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Мобилизованные проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов заявил о том, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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