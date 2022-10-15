Минобороны опубликовало кадры боевой работы минометчиков в зоне СВО

Министерство обороны РФ 15 октября показало работу минометных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Мы работаем со 120-миллиметровым минометом 2Б11. Дальность стрельбы у него на переменном заряде до 5700 метров, на дальнобойном заряде поражаем цели до 7 км. Работаем ежедневно. Противник периодически, в среднем раз в два–три дня осуществляет провокационные действия и пытается зайти на рубежи наших мотострелковых подразделений», — рассказал командир расчета Иван.

Военное ведомство отмечает, что минометные расчеты подразделений ЮВО поддерживают основные силы российских войск и регулярно уничтожают живую силу, командно-наблюдательные пункты и замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 13 октября, Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» ЮВО в зоне спецоперации. Как отметили в ведомстве, «Штурм-С» используется для уничтожения танков и другой бронетехники противника. Он способен успешно поражать живую силу и полевые укрепления, а также малоскоростные низколетящие воздушные цели.

Накануне Министерство обороны РФ показало работу экипажей самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». Уточняется, что техника предназначена для разрушения укрепленных построений и командных пунктов противника, а также ликвидации вооружений разного типа. Минометы могут поразить даже высокозащищенный объект, с которым не справятся артиллерийские орудия меньшего калибра.

В конце сентября военкор «Известий» Семен Еремин показал, как российские военные работают по позициям ВФУ из минометов «Тюльпан» вокруг укрепрайона в поселке Водяное на Авдеевском направлении. Он отметил, что сейчас укрепрайон планомерно разбивается, чтобы дальше российская армия могла выходить на штурм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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