Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России
Мир
ВС РФ применили артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
Армия
Мобилизованные под Калининградом отправились на боевое слаживание
Общество
Строители МО РФ сдали три жилых дома на 250 квартир в Мариуполе
Армия
В Амурской области мобилизованные поборолись с танками в ближнем бою
Мир
В Японии признали беззащитность США перед оружием «Судного дня» РФ
Мир
Партия «Зеленые» в ФРГ выступила за продление эксплуатации двух АЭС
Армия
Мобилизованные артиллеристы провели учебные стрельбы из САУ «Гвоздика»
Мир
США заявили о поиске способов организации спутниковой связи на Украине
Мир
Болгары возмутились появлением украинских беженцев на курорте
Мир
Поляки возмутились отказом Байдена обсуждать с Путиным Украину
Наука
Космический корабль Crew Dragon приводнился у берегов США
Сюжет:

Минобороны опубликовало кадры боевой работы минометчиков в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны РФ 15 октября показало работу минометных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Мы работаем со 120-миллиметровым минометом 2Б11. Дальность стрельбы у него на переменном заряде до 5700 метров, на дальнобойном заряде поражаем цели до 7 км. Работаем ежедневно. Противник периодически, в среднем раз в два–три дня осуществляет провокационные действия и пытается зайти на рубежи наших мотострелковых подразделений», — рассказал командир расчета Иван.

Вне боя: как живут бойцы на фронте в Донбассе
Спецпроект «Известий» о том, как организован быт участников спецоперации

Военное ведомство отмечает, что минометные расчеты подразделений ЮВО поддерживают основные силы российских войск и регулярно уничтожают живую силу, командно-наблюдательные пункты и замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 13 октября, Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» ЮВО в зоне спецоперации. Как отметили в ведомстве, «Штурм-С» используется для уничтожения танков и другой бронетехники противника. Он способен успешно поражать живую силу и полевые укрепления, а также малоскоростные низколетящие воздушные цели.

Накануне Министерство обороны РФ показало работу экипажей самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». Уточняется, что техника предназначена для разрушения укрепленных построений и командных пунктов противника, а также ликвидации вооружений разного типа. Минометы могут поразить даже высокозащищенный объект, с которым не справятся артиллерийские орудия меньшего калибра.

В конце сентября военкор «Известий» Семен Еремин показал, как российские военные работают по позициям ВФУ из минометов «Тюльпан» вокруг укрепрайона в поселке Водяное на Авдеевском направлении. Он отметил, что сейчас укрепрайон планомерно разбивается, чтобы дальше российская армия могла выходить на штурм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022