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Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России

Сенатор Алексей Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенатор Алексей Пушков 14 октября отреагировал на угрозы верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в адрес России.

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«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Боррель пообещал, что Запад даст мощный военный ответ, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Он подчеркнул, что европейские страны не блефуют, когда предупреждают о последствиях за возможное использование ядерного оружия на Украине.

Высказывание главы евродипломатии также оценил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявление Борреля параноидальным. Кроме того, Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой».

При этом сотрудник издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман 13 октября заявил, что Европейский союз (ЕС) не разделяет позицию Борреля относительно реакции на возможное применение ядерного оружия РФ на Украине.

Также в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, если та нанесет ядерный удар по Украине, так как доктрина страны не включает подобные атаки.

До этого, 10 октября, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что применение тактического ядерного оружия Россией на Украине маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

Между тем 6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

До этого, 30 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Москва начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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