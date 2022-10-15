В Амурской области мобилизованные поборолись с танками в ближнем бою

В Амурской области мобилизованные граждане обучались бороться с бронетехникой противника в ближнем бою. Минобороны показало кадры боевой подготовки.

В ходе занятий по тактической подготовке мобилизованные граждане из Амурской области прошли «обкатку танками». Под руководством опытных офицеров личный состав выполнил стрельбу по смотровым приборам танка и метание противотанковой гранаты.

Ранее мобилизованные прошли курс основ борьбы с танками условного противника, изучили правила применения противотанковых боевых гранат против бронетехники.

Кроме того, они закрепили практические навыки по оборудованию и маскировке окопов для ведения огня, а также укрытий для личного состава. В основу обучения заложен боевой опыт современных локальных конфликтов.

Ранее, 13 октября, в Минобороны рассказали, как на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие обучаются применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Отмечалось также, что с мобилизованными гражданами, ранее проходившими службу в артиллерийских подразделениях, проводятся занятия по стрельбе и управлению огнем из 120-миллиметровых минометов «Сани».

Накануне появились кадры подготовки мобилизованных на полигоне ВВО на Сахалине. Отмечается, что военнослужащие совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

11 октября Минобороны России показало, как проходит подготовка мотострелковых подразделений, состоящих из мобилизованных и добровольцев на одном из полигонов ЗВО. Призванные из запаса граждане вспоминают не только как стрелять, но и как перемещаться, в том числе в составе подразделений.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.