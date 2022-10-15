США заявили о поиске способов организации спутниковой связи на Украине

Пентагон изучает конкретные варианты помощи Украине в обеспечении украинских военных спутниковой связью. Об этом заявила в пятницу, 14 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Если вы говорите о Starlink, то мы понимаем важность этих средств для того, чтобы была стабильная связь, в особенности у Вооруженных сил Украины. Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

В пятницу основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что он больше не намерен поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Он отметил, что бесконечное финансирование существующих терминалов было бы неразумным решением.

После этого первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX на Украине есть альтернативы. При этом подробнее о том, кто может стать заменой, она не рассказала.

Накануне, 13 октября, телеканал CNN сообщил, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн. У компании, отмечалось, отсутствует возможность покрыть такую сумму.

Руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы, добавили в материале.

О том, что спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, начала давать сбои сообщалось еще 7 октября. Отмечалось, что это стало одной из причин того, что украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Илон Маск тогда подчеркнул, что работа терминалов связи с начала спецоперации уже обошлась SpaceX в $80 млн.

Система Starlink включает развертывание на околоземной орбите большого количества малых аппаратов, которые обеспечивают доступ в интернет пользователей по всему миру.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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