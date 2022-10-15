Болгары возмутились появлением украинских беженцев на курорте

В Болгарию должна прибыть новая волна украинских беженцев. Как ожидается, их разместят на крупнейшем морском курорте Солнечный Берег на востоке страны, что вызвало недовольство читателей болгарского издания Dir.bg.

О повышенном интересе украинцев к жилью на Солнечном Берегу заявила отельер Елена Андонова в программе БНР-Бургас Via Pontica. По ее словам, в Болгарию въехало 20 автобусов, которые направляются на Солнечный Берег. Как отметила отельер, они едут из Запорожской области, а также из Киева. Она предположила, что эта вторая волна будет даже больше, чем первая.

«Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают!» — возмутился Виктор.

Его поддержал пользователь под ником «баси благодат», написав, что «они просто лежат и бока отращивают».

«А чего это на Черноморье? Скоро на зимних курортах начнется сезон, они и так всё лето на море провели, надо им пейзаж сменить», — сыронизировал комментатор под ником Оффф.

Пользователь Местен предложил разместить украинских беженцев в заброшенных селах. По его словам, они могут там работать и зарабатывать на жизнь, а «кому не нравится — пусть идет туда, откуда пришел».

«А с чего это ЕС финансирует? Украина в него не входит», — отметил еще один читатель издания.

Ранее, 13 октября, читателей немецкого издания Die Welt возмутили новые данные об увеличении количества мужчин среди украинских беженцев в Германии, которые были опубликованы МВД Германии.

11 октября федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна не справляется с огромным наплывом беженцев с Украины, которых на данный момент насчитывается уже более 85 тыс.

До этого, 8 октября, Gazeta Prawna сообщила со ссылкой на источник из правительства, что власти Польши планируют ввести частичную плату за проживание, предоставленное государством для украинских беженцев, которые остаются в стране на постоянной основе. По данным газеты, совет министров может принять проект в ближайшие две недели.

Накануне издание The Independent написало, что численность бездомных украинцев в Англии выросла за месяц на 22%. Как отмечается в материале, с февраля 2022 года на британскую территорию в статусе беженцев прибыло более 1,9 тыс. украинских семей.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.