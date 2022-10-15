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Офицер ЮВО рассказал о подготовке мобилизованных в тылу спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие, мобилизованные из различных регионов России, продолжают боевую подготовку на одном из полигонов в тыловом районе зоны спецоперации по защите населения Донбасса.

Инструкторы, под руководством которых проводятся занятия, имеют богатый боевой опыт. Они готовят призванных из запаса в рамках частичной мобилизации граждан по тактической, огневой, инженерной, медицинской дисциплинам.

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«Мы находимся на полигоне, где проходят подготовку военнослужащие, мобилизованные с территории РФ. Одиночную военную подготовку они прошли непосредственно в частях, откуда были призваны. А здесь проходят подготовку, исходя из тех должностей, на которые были распределены, а также из условий местности. Сегодня прошла стрелковая подготовка личного состава — тактическая стрельба, стрельба из гранатометов», — сказал офицер Южного военного округа (ЮВО) Юрий.

Военнослужащие осваивают современное вооружение, военную и специальную технику, в ходе боевого слаживания овладевают навыками действий в составе подразделений.

«Мы с братом здесь вдвоем. Вот он ездит там, накатывает, а я на пушке. Семья поддерживает, у всех настрой нормальный, все приехали сюда осознанно», — поделился мобилизованный военнослужащий Иван.

После боевого слаживания подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

Президент РФ Владимир Путин объяснил ранее, 14 октября, что о частичной мобилизации, поскольку держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников невозможно. Российский лидер добавил, что первичная подготовка длится от пяти до 10 дней, затем мобилизованные поступают в военные части в зависимости от военно-учетной специальности.

11 октября министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Так, глава оборонного ведомства обратил внимание на качество практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны СВО.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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