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Доброволец танковой роты рассказал о решении мобилизоваться

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танкист морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Луч» рассказал о своем решении пойти добровольцем на спецоперацию по защите Донбасса.

В Минобороны РФ отметили, что матрос танковой роты 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Луч» пришел в ряды подразделения добровольцем, не дожидаясь повестки из военкомата.

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В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

По словам военнослужащего, недавно он принимал участие в штурме позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танкист поддерживал действия штурмовых подразделений морской пехоты.

Отмечается, что благодаря умелому применению танков, бронированных машин и грамотной тактике морпехи смогли вытеснить противника из лесополосы, нанеся урон его живой силе и технике.

«Противник противодействует, в основном, дальним вооружением, минометами. На прямой контакт, на прямое столкновение выходит редко», — рассказал танкист с позывным «Луч».

Он указал на то, что минометы ВСУ работают только при приближении танков.

Танкист подчеркнул, что противника нельзя недооценивать. Однако он считает, что подразделения союзных сил «более умелые» и противник получает урона, чем наносит.

«Были случаи, когда противник сдавался в плен, потому что был уже морально и физически истощен», — поделился военнослужащий.

Кроме того, танкист рассказал, что родители поддерживают его решение пойти добровольцем в зону специальной военной операции.

«Для них это гордость, что меня не призвали, что я пришел к этому сам, решил сам идти. Конечно, они волнуются, но меня поддерживают и друзья и родные», — сказал он.

Военнослужащий пожелал всем, кто мобилизовался, чтобы они ничего не боялись.

Ранее, 14 октября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу танкового экипажа в зоне спецоперации. Он отметил, что танковые экипажи выходят на боевые позиции по несколько раз в день, сменяя друг друга для ремонта и получения новых задач.

До этого, 11 октября, корреспондент «Известий» Семен Еремин показал кадры уничтожения позиций ВСУ из танка Т-80. По словам журналиста, военнослужащие выявили ряд целей противника в районе луганского поселка Белогоровки с помощью беспилотников.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в начале октября рассказал о технических характеристиках российского Т-80. Журналист подчеркнул, что огневой мощи танка хватит, чтобы разнести целый укрепрайон за счет его маневренности и сверхточности. Танк может разгоняться до 70 км/ч, попасть в него практически невозможно. Т-80 буквально прошибает противника огнем, от которого не спрятаться даже в самом надежном укрытии.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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