Реклама
Прямой эфир
Мир
США заявили о поиске способов организации спутниковой связи на Украине
Мир
Болгары возмутились появлением украинских беженцев на курорте
Мир
Поляки возмутились отказом Байдена обсуждать с Путиным Украину
Наука
Космический корабль Crew Dragon приводнился у берегов США
Мир
Глава Пентагона обсудил с коллегами из Финляндии и Швеции диверсии на СП
Мир
В России опровергли планы по передаче ядерного вооружения Белоруссии
Мир
Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут в Европе в конце октября
Мир
Зеленский заявил о восстановлении 15 поврежденных энергообъектов
Общество
В Белгороде полностью восстановили электроснабжение
Мир
Лавров заявил о принятии странами СНГ нового состава РФ
Мир
Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22
Мир
В Николаевской и Одесской областях сообщили о воздушной тревоге

Поляки возмутились отказом Байдена обсуждать с Путиным Украину

Читатели польской Interia вышли из себя из-за отказа Байдена обсуждать с Путиным Украину
0
Фото: Global Look Press/Cliff Owen - CNP
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели польской газеты Interia в пятницу, 14 октября, возмутились заявлением президента США Джо Байдена о неготовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным по теме Украины.

«Прямое столкновение приведет к глобальной катастрофе»
Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты

Поляки остались недовольны тем, что американский лидер готов, тем не менее, обсудить с российским коллегой вопрос осужденной за наркотики баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Пусть Байден радуется, что ее поймали в России, а не в Индонезии или Иране, а то ей бы светила «вышка», — написал комментатор elemelek.

Пользователь с ником ss посоветовал Байдену диктовать условия «многочисленным представителям ЛГБТ, которые сейчас сидят в Белом доме».

«У дедушки совсем кукушка поехала», — отметил другой читатель.

Еще один пользователь пристыдил американского президента в том, что он «опускается до таких дел», отметив, что Грайнер повезло, что она, «будучи негритянкой и лесбиянкой, живет в США».

Ранее, 11 октября, Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 октября отреагировал на заявление Байдена, отметив, что оно не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может». Лавров подчеркнул, что Москва не отказывалась никогда от предложений по переговорам, однако вменяемых инициатив никто не предлагает.

В свою очередь, Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом. Российский лидер также высказался по поводу своего участия в саммите «большой двадцатки» (G20), сообщив, что этот вопрос пока не решен.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022