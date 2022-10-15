Поляки возмутились отказом Байдена обсуждать с Путиным Украину

Читатели польской газеты Interia в пятницу, 14 октября, возмутились заявлением президента США Джо Байдена о неготовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным по теме Украины.

Поляки остались недовольны тем, что американский лидер готов, тем не менее, обсудить с российским коллегой вопрос осужденной за наркотики баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Пусть Байден радуется, что ее поймали в России, а не в Индонезии или Иране, а то ей бы светила «вышка», — написал комментатор elemelek.

Пользователь с ником ss посоветовал Байдену диктовать условия «многочисленным представителям ЛГБТ, которые сейчас сидят в Белом доме».

«У дедушки совсем кукушка поехала», — отметил другой читатель.

Еще один пользователь пристыдил американского президента в том, что он «опускается до таких дел», отметив, что Грайнер повезло, что она, «будучи негритянкой и лесбиянкой, живет в США».

Ранее, 11 октября, Байден в интервью телеканалу CNN сообщил, что считает бессмысленной встречу с Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. При этом он сказал, что готов обсудить вопрос возвращения в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 октября отреагировал на заявление Байдена, отметив, что оно не усложняет международную обстановку, так как «хуже уже быть не может». Лавров подчеркнул, что Москва не отказывалась никогда от предложений по переговорам, однако вменяемых инициатив никто не предлагает.

В свою очередь, Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом. Российский лидер также высказался по поводу своего участия в саммите «большой двадцатки» (G20), сообщив, что этот вопрос пока не решен.