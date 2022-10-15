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Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями без осадков ожидает москвичей в субботу, 15 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +9…+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2…+4.

Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью скорость ветра может достигать 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 756–757 мм ртутного столба.

Ранее, 14 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве пока сохраняются положительные температуры, однако нельзя исключить появление первых снежинок по ночам на следующей неделе.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные, 15 и 16 октября. По его словам, «это будут последние дни без осадков, с начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода».

До этого, 12 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и Московской области с 17 октября.

В этот же день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что высокое давление продержится в Москве до воскресенья и только к понедельнику начнет падать.

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