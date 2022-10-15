Космический корабль Crew Dragon приводнился у берегов США

Американский космический корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту 14 октября успешно приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды (США). Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что корабль Freedom сел на воду в 16:55 по времени восточного побережья США (23:55 мск).

«Астронавты НАСА Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен и Джессика Уоткинс, а также астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Саманта Кристофоретти вернулись на Землю <...> Спасательные команды SpaceX эвакуировали космический корабль и астронавтов», — говорится в публикации.

Астронавтов поприветствовал директор NASA Билл Нельсон, он поблагодарил команду за самоотверженность и важный вклад в развитие науки.

Участники миссии Crew-4 почти шесть месяцев провели на Международной космической станции (МКС), работая на борту орбитальной лаборатории.

Накануне стало известно, что корабль Crew Dragon успешно отстыковался от МКС для возвращения на Землю. Отстыковка должна была состояться 12 октября, но в связи с неблагоприятными погодными условиями ее пришлось дважды переносить.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-4 стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 27 апреля и на следующий день пристыковался к космической станции.

После отбытия Crew-4 на МКС продолжает работу экипаж 68-й длительной экспедиции, в который входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также астронавты NASA Фрэнк Рубио, Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что корабль Crew Dragon, который входит в состав ракеты-носителя Falcon 9, с российским космонавтом Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС.

До этого, 5 октября, ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon во Флориде стартовала к МКС с экипажем из четырех человек. Соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС «Роскосмос» и NASA подписали в июле. Тогда же стало известно, что единственная девушка в российском отряде космонавтов полетит к МКС на американском Crew Dragon.

Между тем 4 августа сообщалось, что Кикина будет привлекаться к работам на американском сегменте МКС. Она будет ассистировать во внешнекосмической деятельности, помогать при работе с робототехникой и выполнять различные научные задачи. По плану продолжительность пребывания экипажа на МКС составит 145 суток.