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В России опровергли планы по передаче ядерного вооружения Белоруссии

МИД: РФ не планирует давать Минску технологии оборудования самолетов в ядерные носители
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На сегодняшний день Россия не планирует принимать участие в ядерном вооружении Белоруссии. Об этом сообщил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов.

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«Передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается. <...> Не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию», — подчеркнул он.

При этом Воронцов подтвердил, что Москва намерена передать Минску комплексы «Искандер-М» двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении. Кроме того, планируется обеспечить часть белорусских самолетов Су-25 технической возможностью нести ядерное оружие.

Все меры будут осуществляться в соответствии с обязательствами России и Белоруссии по договору о нераспространении ядерного оружия ДНЯО.

14 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил «Известиям», что если ядерное оружие будет размещено на территории соседних стран, ответ Минска будет жестким.

Ранее, 11 октября, госсекретариат Совета безопасности Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко начал проверку вооруженных сил республики.

Накануне белорусский лидер и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. По словам министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Виктора Хренина, задачи союзной региональной группировки войск носят сугубо оборонительный характер.

До этого, 7 октября, выступая на неформальном саммите глав государств — участников СНГ в Санкт-Петербурге, Лукашенко заявил, что Минск и Москва подумают на тему того, как ответить на угрозу появления ядерного оружия в Польше.

Еще 25 июня Путин во время встречи с белорусским коллегой заявил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М». До этого, 19 мая, Лукашенко сообщил о том, что Белоруссия приобрела у российской стороны «нужное количество» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер» для вооружения белорусской армии. Политик отметил, что это оружие может нанести колоссальный ущерб противнику.

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