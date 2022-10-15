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Рогов сообщил о взрывах и пожаре в Запорожье

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Фото: t.me/starukhofficial
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В городе Запорожье, который временно находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны взрывы. В некоторых районах начался пожар. Об этом в субботу, 15 октября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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«В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы», — написал он.

Также Рогов отметил, что работают системы противовоздушной обороны (ПВО), а в нескольких районах города сейчас наблюдается сильный пожар, также видны столпы дыма.

Накануне руководитель подконтрольной Киеву Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил, что в городе Запорожье были зафиксированы пожары и разрушения инфраструктуры.

Ранее, 13 октября, украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве. Аналогичная ситуация, по данным региональных властей, сложилась в Одесской и Николаевской областях.

В тот же день воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Тогда же в Киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.

Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая ВСУ. Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

До этого, 10 октября, несколько взрывов произошло в Киеве и других городах Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Тогда Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент добавил, что «оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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