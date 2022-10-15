ARD: Швеция, Дания и ФРГ отказались совместно расследовать диверсии на «Северных потоках»

Швеция, Дания и Германия хотели вместе расследовать аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2», однако теперь совместной следственной группы больше нет. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил телеканал ARD со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Отмечается, что сначала Швеция попрощалась с так называемой Объединенной следственной группой (JIT), а затем и Дания. Уточняется, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности хода расследования, поэтому приняли решение распустить группу.

Теперь каждая страна ведет собственное расследование, заключил телеканал.

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Через два дня следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

Как заявил 14 октября вице-премьер РФ Александр Новак, аварии на газопроводах «Северный поток» фактически обнулили энергетическую безопасность Европы, сделав ее энергетически бедной. Он подчеркнул, что организатор такой «террористической акции» станет виновником энергетической бедности Европы. Кроме того, накануне Новак сообщил, что РФ до сих пор не допущена к расследованию.

12 октября президент России Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах системы «Северный поток» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток».