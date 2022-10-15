Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в течение двух недель завершатся

Все мероприятия по частичной мобилизации закончатся в течение двух недель. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

Как отметил российский лидер, в части уже направлено 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс. Он подчеркнул, что никаких предложений от Минобороны по увеличению количества мобилизованных не поступало. По словам Путина, «эта работа уже заканчивается».

Он также объяснил, что линия соприкосновения составляет более тысячи километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому возникла необходимость в объявлении частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России. Путин отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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