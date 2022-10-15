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Полянский объяснил позицию воздержавшихся от голосования на ГА ООН

Полянский: воздержавшиеся от голосования не поддерживают резолюцию ГА ООН по референдумам
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Страны, которые воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН), не поддерживают резолюцию против референдумов в освобожденных регионах. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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«В общей сложности где-то 50 делегаций так или иначе выразили свое негативное отношение к этому проекту и решили с ним себя не ассоциировать. Либо они воздержались, либо они не голосовали, то есть попросту не нажимали кнопку никакую, либо проголосовали против», — объяснил он в эфире программы «Соловьев Live».

Как отметил Полянский, реальный круг стран, солидарных с Москвой, не ограничивается теми четырьмя, которые отказались поддержать антироссийскую инициативу. Он добавил, что на результаты голосования значительно повлиял коллективный Запад, который обратился к разного рода манипуляциям, чтобы продвинуть свою позицию.

«Это были и личные угрозы, и экономические угрозы, некоторым лидерам государств звонил непосредственно президент [США Джо] Байден», — поделился зампостпреда РФ.

12 октября ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. За документ высказались 143 страны, воздержались 35, против проголосовали пять государств — Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

Позже, в четверг, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что западные страны использовали дипломатический террор, чтобы добиться принятия антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

В свою очередь, глава МИД Японии Есимаса Хаяси признался в том, что лично «провел работу» с представителями других стран ради увеличения поддержки антироссийской резолюции во время голосования ГА ООН.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

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