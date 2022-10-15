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Из-за аварии без света остались жители двух районов Санкт-Петербурга

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Фото: t.me/rentv_news
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В Красногвардейском и Калининском районах Санкт-Петербурга произошло отключение электроэнергии из-за аварии на подстанции. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службах районов.

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«На Большой Охте в квартале, ограниченном шоссе Революции, Большеохтинским [проспектом], Большой Пороховской [улицей] и [проспектом] Металлистов, отключена электроэнергия из-за аварии на подстанции», — написала пресс-служба Красногвардейского района в своем Telegram-канале.

Были проведены работы по устранению неисправности. Позже стало известно, что свет дали на Большой Охте.

Как сообщила пресс-служба Калининского района в группе «ВКонтакте», на отсутствие электричества пожаловались жители 28 домов. Отключение света произошло из-за выхода из строя трансформатора на питающем центре.

После работы аварийных служб, добавили в администрации, во всех жилых домах появилось электричество.

Ранее, 8 сентября, сообщалось, что Большой район Белгорода и часть Белгородского района остались без света после аварии на подстанции. В «Белгородэнерго» передавали, что восстановление электроснабжения в городе будет происходит постепенно.

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