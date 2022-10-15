Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских солдат, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве сообщили, что старший сержант Иван Сень проявил смелость и отвагу. В составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) он осуществлял поддержку мотострелковых подразделений во время массированного наступления украинских боевиков.

Точным пуском ракет военнослужащий уничтожил склад вооружения противника, а также ликвидировал две минометные позиции. Под командованием сержанта российские военные оперативно лишили врага минометной поддержки и вынудили его отступить.

Также были отмечены заслуги ефрейтора Алдара Дылыкова, принимавшего участие в освобождении одного из подконтрольных Украине населенных пунктов. Продвигаясь по городу, группа Дылыкова подверглась атаке со стороны националистов. Противник открыл по российским силам огонь с заранее оборудованных позиций.

В ходе боестолкновения ефрейтор подавил вражеский пулеметный расчет и лично уничтожил шест боевиков. Благодаря смелым и решительным действиям Дылыкова, служащие ВС РФ смогли нанести серьезный урон националистам и выбить их за пределы поселения.

Профессионализм при выполнении задач по сдерживанию служащих ВС Украины проявил сержант Сергей Гринченко. Когда националисты предприняли попытку наступления на участок обороны при поддержке артиллерии и авиации, он отражал натиск огнем из БМП. Умело маневрируя на поле боя, сержант лично уничтожил около шести вражеских солдат.

Под грамотным руководством Гринченко вверенное ему отделение не допустило прорыва линии обороны. Понеся ощутимые потери, боевики были вынуждены отступить обратно в заблокированный населенный пункт.

Наконец, в МО рассказали о мужественной службе ефрейтора Дмитрия Колесниченко, старшего водителя автомобильного отделения. Он отвечал за поставку боеприпасов и средств материального обеспечения в районы дислокации подразделений РФ. Колесниченко исправно выполнял свои обязанности, несмотря на регулярные обстрелы со стороны врага.

Так, во время очередного рейса колонна, в составе которой двигался ефрейтор, подверглась атаке диверсантов. Общими усилиями группа нападавших была полностью ликвидирована. Через несколько дней Колесниченко был вынужден в очередной раз дать бой вооруженной группе противников. Он успешно предотвратил попытку наступления на оборонительном рубеже и лично уничтожил шесть боевиков.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что российские войска поразили при помощи высокоточного оружия склад с западным вооружением украинских сил в городе Броды.

Тогда же стало известно об успехах ВС РФ в районе населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Служащие овладели господствующими высотами, а также уничтожили свыше 90 солдат ВСУ, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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