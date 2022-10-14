В Ульяновской области приведут в порядок три озера

В Ульяновской области проведут экологическую реабилитацию трех водных объектов. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Гульнару Рахматулину.

Речь идет о двух озерах в «Рыба-парке» и одном на улице Масленникова. Работы планируют завершить до конца года. Будут очищены береговые полосы, которые заросли камышом. Также будет расчищено и углублено дно. Проектом также предусмотрено зарыбление водоемов.

«В прошлом году были разработаны проекты расчистки озер, в этом году направлено 7,5 млн рублей на сами работы. Средства выделены в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области», — рассказала Рахматулина.

Как отмечается в материале, с просьбой о восстановлении озер к властям обратились местные жители.

Ранее в этот день сообщалось, что в Калининском округе Тюмени планируют благоустроить территорию у озера Цимлянское.