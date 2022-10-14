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В Николаевской и Одесской областях сообщили о воздушной тревоге

Власти Николаевской и Одесской областей сообщили об объявлении воздушной тревоги
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Фото: TASS/ZUMA Wire
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Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно 14 октября из официальных Telegram-каналов местных администраций и их представителей.

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В Николаевской области предупреждение опубликовал губернатор Виталий Ким. В то же время в Одесской области о воздушной тревоге сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

В этот же день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Так, тревога объявлена в Одесской и соседней Николаевской областях. На севере страны тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях.

В центральной Украине о тревоге сообщили в Черкасской и Полтавской областных администрациях. Кроме того, по данным украинских СМИ, тревога также объявлена в соседних Кировоградской и Днепропетровской областях.

13 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая вооруженными силами Украины (ВСУ). Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Тогда Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент добавил, что «оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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