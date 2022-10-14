В Астраханской области спрогнозировали дождь

В субботу, 15 октября, в Астраханской области ожидается небольшой дождь. Об этом пишет «Астрахань 24» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Погода преимущественно будет облачной с прояснениями. Ночью и утром — туман.

«Ветер юго-восточный с переходом на северный 3–8 м/с. Температура воздуха составит ночью +4…+9 градусов, днем — +13…+18 градусов», — говорится в сообщении.

13 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, усилится ветер, начнутся дожди.