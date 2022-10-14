Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации

Сроки окончания спецоперации России по защите Донбасса будут зависеть от ее конечной цели. Об этом 14 октября заявил вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«От того, какая будет выбрана цель, и будут зависеть ход и длительность операции», — рассказал Бужинский газете «Аргументы и факты».

Как он отметил, конечной целью может быть несколько вариантов. В качестве одного из сценариев Бужинский назвал освобождение Одессы, соединение с Приднестровьем, а также взятие Харькова и Днепра и полное освобождение Донбасса.

Кроме того, спецоперация может завершиться, когда российские военные дойдут до левого берега Днепра. По словам генерала, окончательной целью также может стать продвижение союзных сил до западных границ Украины.

Бужинский полагает, что спецоперация может продлиться еще примерно полгода.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликт России и Украины может завершиться этой зимой. По его словам, Киев пойдет на переговоры после того, как «заберет всю территорию», которую считает своей. Однако Подоляк не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

Накануне в разговоре с российскими пранкерами министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что конфликт Киева и Москвы может закончиться дипломатией. По его словам, баланс сил во время переговоров будет зависеть от обстановки на поле боя и экономической ситуации в России.

До этого, 11 октября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спрогнозировал успешное завершение специальной военной операции под руководством командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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