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Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в течение двух недель завершатся

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане 14 октября заявил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель.

Точка сборов: Путин сообщил о завершении мобилизации в течение двух недель
При этом президент подчеркнул, что процесс призыва нужно усовершенствовать

«222 тыс. человек мобилизованы из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — заявил Путин.

Он отметил, что Минобороны не представляло новые предложения по мобилизации и в них нет необходимости, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников, поэтому в России было объявлено о частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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