Путин заявил, что все мобилизационные мероприятия в течение двух недель завершатся
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане 14 октября заявил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель.
«222 тыс. человек мобилизованы из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — заявил Путин.
Он отметил, что Минобороны не представляло новые предложения по мобилизации и в них нет необходимости, пишет «Газета.Ru».
Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников, поэтому в России было объявлено о частичной мобилизации.
Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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