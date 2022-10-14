Роулинг выразила соболезнования в связи со смертью актера Колтрейна

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг 14 октября отреагировала на новость о смерти актера Робби Колтрейна. Свои соболезнования семье и детям актера она выразила в своем аккаунте в Twitter.

«Я не встречу никого хотя бы отдаленно похожего на Робби. Он был необыкновенно талантлив, совершенно неповторим, и мне невероятно повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду», — написала она.

Ранее в этот день стало известно, что Колтрейн, исполнивший роль лесничего Хагрида, умер на 73-м году жизни.

Последние два года Колтрейн болел, пишет «Газета.Ru». Актер скончался в больнице недалеко от своего дома в Ларберте, Шотландия.

Колтрейн также снимался в фильмах о Джеймсе Бонде «И целого мира мало», «Золотой глаз», «Двенадцать друзей Оушена», «Из ада» и множестве других картин.