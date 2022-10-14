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Космический корабль Crew Dragon покинул МКС

NASA: космический корабль Crew Dragon с экипажем из 4 человек покинул МКС
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Фото: Global Look Press/Kjell Lindgren/NASA
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Американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-4 в пятницу, 14 октября, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. Об этом стало известно 14 октября из прямой трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Отстыковка должна была состояться 12 октября, но в связи с неблагоприятными погодными условиями ее пришлось дважды переносить. Приводнение корабля ожидается в 16:50 по времени Восточного побережья США (23:50 мск).

На Землю вернутся астронавты NASA Роберт Хайнс, Челл Линдгрен и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-4 стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 27 апреля и на следующий день пристыковался к космической станции.

После отбытия Crew-4 на МКС продолжит работу экипаж 68-й длительной экспедиции, в который входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также астронавты NASA Фрэнк Рубио, Николь Манн и Джош Кассада, и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что корабль Crew Dragon, который входит в состав ракеты-носителя Falcon 9, с российским космонавтом Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС.

До этого, 5 октября, ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon во Флориде стартовала к МКС с экипажем из четырех человек. Соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС «Роскосмос» и NASA подписали в июле. Тогда же стало известно, что единственная девушка в российском отряде космонавтов полетит к МКС на американском Crew Dragon.

Между тем 4 августа стало известно, что Кикина будет привлекаться к работам на американском сегменте МКС. Она будет ассистировать во внешнекосмической деятельности, помогать при работе с робототехникой и выполнять различные научные задачи. По плану продолжительность пребывания экипажа на МКС составит 145 суток.

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