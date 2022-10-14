Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Испании

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американского соперника Томми Пола в четвертьфинальном матче теннисного турнира ATP 250 (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в испанском Хихоне. Как сообщает 14 октября «Спорт-Экспресс», матч продолжался 1 час 26 минут.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Рублева, первой ракетки турнира. Рублев четыре раза подал мяч на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал турнира россиянин поборется с австралийцем Домиником Тимом.

Призовой фонд состязаний превышает €675 тыс.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что россиянин Даниил Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича на теннисном турнире категории ATP 500 в Астане. При счете 6:4, 6:7 (6:8) он отказался продолжать матч из-за травмы. Таким образом, по окончании турнира спортсмен потерял первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

24 сентября стало известно, что швейцарский теннисист Роджер Федерер в паре с испанцем Рафаэлем Надалем уступили американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку на Кубке Лэйвера в Лондоне. Таким образом, 41-летний Федерер проиграл свой последний матч, так как эта игра была последней перед тем, как он завершил карьеру.