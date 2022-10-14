Реклама
Прямой эфир
Общество
Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в лагеря РФ
Мир
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Общество
Хуснуллин допустил запуск грузового движения по Крымскому мосту 15 октября
Мир
Итальянцы захотели разрешения конфликта на Украине путем переговоров
Мир
Шри-Ланка отказалась внедрять платежную систему «Мир»
Общество
В Энергодаре сообщили об ударах по городу со стороны украинских военных
Мир
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Мир
Захарова указала на безосновательные обвинения Запада в адрес неугодных стран
Мир
После взрыва на шахте в Турции заблокированы 87 горняков
Мир
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Общество
Собчак может грозить до 8 лет тюрьмы за рекламу в Instagram
Мир
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу танкового экипажа в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи танков армии Вооруженных сил России (ВС РФ) продолжают слаженную работу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О работе одного из них рассказал 14 октября военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Получив указание выдвинуться в расположение, экипаж танка Т-90 отправляется на боевую позицию, чтобы поразить очередное укрепление ВСУ.

«Каждый день так по нескольку раз. Экипажи выдвигаются, отрабатывают задание и после уходят на подзарядку, ремонт и получение новых задач», рассказал корреспондент.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Пока одни машины работают на фронте в полях, другие в это время проходят ремонт. Один из Т-72 недавно пришел с передовой, и техники восстанавливают машину, чтобы она снова вернулась в строй.

«Долго стоять некогда, потому что чем быстрее поедем дальше, тем быстрее будем выполнять боевую задачу. Она у нас одна — прикрывать боевые рубежи, где стоят наши ребята», — рассказал военный с позывным Орел.

«Проверяем технику, исправны ли противооткатные устройства. Машины очень много работают, и случается так, что детали выходят из строя», пояснил танкист с позывным Гулливер.

Ранее, 13 октября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что интенсивность обстрелов региона снижается благодаря адекватным ответным ударам Российской армии. По его словам, в настоящий момент интенсивность обстрелов в республике остается высокой, но всё равно имеет тенденцию к снижению.

Тогда же военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о мощном наступлении российских солдат под Артемовском (Бахмутом) в ДНР. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержке авиации и артиллерии, а также пехота.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022