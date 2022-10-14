Военкор «Известий» показал работу танкового экипажа в зоне СВО

Экипажи танков армии Вооруженных сил России (ВС РФ) продолжают слаженную работу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О работе одного из них рассказал 14 октября военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Получив указание выдвинуться в расположение, экипаж танка Т-90 отправляется на боевую позицию, чтобы поразить очередное укрепление ВСУ.

«Каждый день так по нескольку раз. Экипажи выдвигаются, отрабатывают задание и после уходят на подзарядку, ремонт и получение новых задач», — рассказал корреспондент.

Пока одни машины работают на фронте в полях, другие в это время проходят ремонт. Один из Т-72 недавно пришел с передовой, и техники восстанавливают машину, чтобы она снова вернулась в строй.

«Долго стоять некогда, потому что чем быстрее поедем дальше, тем быстрее будем выполнять боевую задачу. Она у нас одна — прикрывать боевые рубежи, где стоят наши ребята», — рассказал военный с позывным Орел.

«Проверяем технику, исправны ли противооткатные устройства. Машины очень много работают, и случается так, что детали выходят из строя», — пояснил танкист с позывным Гулливер.

Ранее, 13 октября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что интенсивность обстрелов региона снижается благодаря адекватным ответным ударам Российской армии. По его словам, в настоящий момент интенсивность обстрелов в республике остается высокой, но всё равно имеет тенденцию к снижению.

Тогда же военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о мощном наступлении российских солдат под Артемовском (Бахмутом) в ДНР. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержке авиации и артиллерии, а также пехота.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».