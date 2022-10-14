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В Сочи подвели итоги олимпиады по финансовой безопасности

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Фото: rosfinolymp.ru
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В Сочи подвели итоги Международной олимпиады по финансовой безопасности. Отмечается, что треть победителей — дети. Об этом «Известия» сообщают 14 октября.

«97 победителей, из которых 27 школьников, остальные студенты. Важно, что 80 победителей — это россияне. Но нужно отметить, что международная география расширяется. Мы сегодня общались с коллегами из разных стран, они проявили огромный интерес к расширению этой программы», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который также присутствовал на подведении итогов.

Всего среди победителей представители 12 стран. По сравнению с прошлым годом число участников выросло на треть.

Финалистам олимпиады провели мастер-классы, а победители соревнования получат особые права при поступлении в высшие учебные заведения.

В середине августа российские школьники стали золотыми и серебряными призерами международной олимпиады по информатике IOI 2022, которая прошла в Индонезии. Участие в соревновании принимало порядка 350 человек из 90 стран.

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