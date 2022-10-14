Спецпредставитель президента заверил в способности руководства РФ удержать мир от катастрофы

Российскому руководству хватит политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы. Об этом заявил 14 октября спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности Андрей Крутских.

«Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Он также добавил, что на текущий момент переговоры по кибербезопасности нынешней администрации США не нужны, а политика киберсдерживания России бесперспективна.

Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не загонять в угол» Россию и допустил, что та может применять любые виды вооружений в случае нападения на ее территорию.

Кроме того, 14 октября, президент России Владимир Путин предрек глобальную катастрофу в случае введения войск НАТО на Украину.

Вместе с тем, 13 октября, министр обороны США Ллойд Остин заверил, что НАТО не является соперником России и не несет в себе угрозу Москве.